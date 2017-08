'Meer dan dertig doden door luchtaanval bij hoofdstad Jemen'

Volgens Houthi-opstandelingen werd een hotel geraakt in de wijk Arhab.

Een woordvoerder van de door Saudi-Arabië geleide internationale coalitie die samen met de internationaal erkende Jemenitische regering strijdt tegen de Houthi-rebellen was niet bereikbaar.

Sanaa en het noorden van Jemen zijn in handen van de opstandelingen.

Burgeroorlog

In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog. De overheid, gesteund door een door Saudi-Arabië geleide coalitie is in een bloedige strijd verwikkeld met Houthi-rebellen en diverse extremistische partijen. De Verenigde Naties drongen in 2015 al aan op het stoppen van de bombardementen bij het vliegveld van Sanaa, om humanitaire hulp te bespoedingen.

In Jemen zijn in de afgelopen drie maanden door een cholera-epidemie 1900 mensen overleden en naar schatting 400.000 mensen besmet geraakt, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eind juli.

Geen drinkwater

Als gevolg van de jarenlange burgeroorlog hebben 15 miljoen mensen in Jemen geen toegang tot sanitaire voorzieningen en drinkwater. Het vliegveld bij Sanaa is al een jaar dicht, waardoor duizenden ernstig zieke patiënten het land niet kunnen verlaten en humanitaire hulp wordt belemmerd.

Vijftien hulporganisaties hebben de strijdende partijen in Jemen eerder deze maand opgeroepen om het belangrijkste vliegveld in hoofdstad Sanaa te heropenen. De Jemenitische autoriteiten schatten volgens de hulporganisaties dat al 10.000 mensen zijn overleden door aandoeningen waarvoor ze hulp probeerden te zoeken in het buitenland.