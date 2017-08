Trump verwijt media verkeerde interpretatie van uitspraken na Charlottesville

Trump klaagde over de manier waarop de media zijn uitspraken over de extreem-rechtse organisaties verkeerd hadden geïnterpreteerd. Hij stelt dat deze journalisten "niet van ons land houden". Hij voegde daar aan toe dat het tijd is om voor mensen om zich uit te spreken tegen de media die voor "verdeeldheid zorgen in ons land."

Met zijn uitspraken doelt Trump op de discussie die onstond in de nasleep van het incident waarbij een extreem-rechtse man anderhalve week geleden met zijn auto inreed op een groep demonstranten.

Deze groep was in Charlottesville bijeengekomen om zich uit te spreken tegen andere demonstraties van extreem-rechtse organisaties. Bij het incident waarbij de auto inreed op deze groep tegendemonstranten kwam één vrouw om het leven en raakten tientallen mensen gewond.

Beide partijen

In eerste instantie veroordeelde Trump het geweld in Charlottesville, maar liet hij na om de schuldige partijen aan het geweld bij naam te noemen. Onder veel druk stelde Trump vervolgens twee dagen later dat extreem-rechtse groeperingen schuld hadden aan het geweld in Charlottesville. Enkele dagen later beklemtoonde hij vervolgens weer dat "beide partijen", waaronder ook de tegendemonstranten, schuld hadden aan het incident. Dit leverde hem vanuit alle hoeken veel kritiek op.

Naast het feit dat journalisten zijn woorden verkeerd zouden interpreteren, stelde Trump op de bijeenkomst in Arizona dat journalisten proberen de Amerikaanse geschiedenis en het Amerikaanse erfgoed weg te nemen. De president verwees hiermee naar een aantal incidenten waarbij beelden van legerleiders van zuidelijke staten die in de Amerikaanse burgeroorlog vochten voor hun recht op slavernij, weg zijn gehaald.

Protesten

Bij de bijeenkomst van Trump liep een demonstratie tegen Trump uit de hand. Vele tienduizenden mensen deden mee aan een vreedzaam protest om de angst en onvrede te uiten over de reacties van Trump op Charlottesville. De zaak liep uit de hand toen een groep van pakweg honderd man met stenen en flessen ging gooien.

De politie greep in met traangas en 'peperbommen'. Er werden vier mensen aangehouden.

De president was naar Phoenix gekomen ondanks een waarschuwing van de burgemeester. De Democraat Greg Stanton had Trump geadviseerd zijn bezoek uit te stellen, maar de president legde dat advies naast zich neer. Veel mensen in Arizona zijn fel gekant tegen de plannen van Trump om langs de grens met Mexico een muur te bouwen om illegale immigratie tegen te gaan.

'Lockdown'

Trump haalde tal van onderwerpen aan in zijn toespraak. De president bevestigde nogmaals dat het geld voor de omstreden muur op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico er gaat komen, zelfs al moet hij daarvoor de federale overheid stilleggen om zo geld vrij te maken.

Hij dreigde met een 'lockdown' op 30 september als het Congres dan geen budget voor de muur heeft goedgekeurd. Tijdens zijn verkiezingscampagne hamerde Trump er doorlopend op dat Mexico zelf voor de muur tussen de twee landen zou moeten gaan betalen.

Daarnaast schermde Trump in Arizona met het eenzijdig opzeggen van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA, sprak over de crisis met Noord-Korea en haalde uit naar zijn partijgenoten in het Congres.