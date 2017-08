Gevonden romp is van verdwenen Zweedse journalist

Ook is duidelijk geworden dat de torso verzwaard is geweest met metaal om het lichaam - dat ontdaan is van armen, benen en hoofd - naar de bodem van de Sont te laten zinken.

Om wat voor metaal het ging, maakte de politie niet bekend. Maar ''het betekent een relatief grote doorbraak in ons onderzoek'', aldus politiechef Jens Møller. DNA van de torso komt overeen met DNA in bloed dat is aangetroffen in de onderzeeër van de Deense ingenieur Peter Madsen over wie ze een verhaal wilde schrijven, en in haren op een borstel en in speeksel van een tandenborstel van Wall.

De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en over een eventueel motief wil de politie niet openlijk speculeren. Wel lijkt het erop dat er schade is toegebracht aan de torso om ervoor te zorgen dat deze niet ging drijven door gasvorming en ingeademde lucht. De zoektocht naar de armen, benen en het hoofd gaat door.

Verhaal

Wall werd voor het laatst op 10 augustus gezien toen ze aan boord stapte van de onderzeeër van de Deense ingenieur Peter Madsen, over wie ze een verhaal wilde schrijven. Hij vertelde dat ze door een ongeluk om het leven is gekomen in de duikboot en dat hij haar een zeemansgraf heeft gegeven. Eerder zei Madsen nog de Zweedse te hebben afgezet op een eilandje in de haven van Kopenhagen.

Later die nacht zonk zijn boot door een probleem met een ballasttank. Hij kon zich ternauwernood redden. De politie denkt dat de kapitein het vaartuig met opzet naar de zeebodem heeft gestuurd. Ondanks het feit dat er 38.000 liter water de onderzeeboot in was gelopen, is aan boord opgedroogd bloed van Wall gevonden.

Ernstige nalatigheid

Madsen zit vast op beschuldiging van doodslag. Door de DNA-match is de druk op Madsen aanmerkelijk toegenomen maar het is te vroeg om conclusies te trekken, zegt zijn advocate tegen de krant Berlingske Tidende.

Ze is woensdag door de politie op de hoogte gesteld maar heeft nog niet met haar cliënt gesproken. "Het is het beste voor iedereen dat Kim Wall is gevonden, maar het onderzoek is nu nog niet afgesloten."