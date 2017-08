VN-chef waarschuwt voor genocide in Centraal-Afrikaanse Republiek

O'Brien zei in een interview met AP dat "er de vreselijke ontwikkeling gaande is dat milities nu etnische of religieuze redenen" gebruiken om aanvallen te plegen, meldt Voice of America.

Tijdens een bezoek aan de zuidoostelijk gelegen stad Bangassou vorige maand zag O'Brien hoe tweeduizend moslims gevangen zaten in een katholieke kerk. Ze waren daarheen gevlucht nadat hun huizen waren platgebrand door leden van een christelijke militie.

Die militie "zat gewoon te wachten, zodat ze hen konden vermoorden als ze probeerden ergens anders heen te gaan", zei O'Brien. "Ter contrast: de huizen van elke christelijke familie bleven ongemoeid."

Ondanks vreedzame verkiezingen in 2016 wordt er nog steeds flink gevochten in het zuidoosten en het midden van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sinds mei kwamen daarbij meer dan driehonderd mensen om het leven en sloegen meer dan honderdduizend anderen op de vlucht.

"De situatie escaleert flink", zei de VN-chef. "We kijken nu naar dingen waar we een hele lange tijd niets meer over hoorden. Er is een hele diepe beweging richting etnische zuivering gaande."

Sektarische strijd

De CAR is twee keer zo groot als Frankrijk, maar heeft slechts 1.300 kilometer geasfalteerde wegen. Er zijn iets meer dan twaalfduizend VN-blauwhelmen aanwezig, die de burgers in het hele land moeten beschermen, zei O'Brien. In verschillende gebieden in het zuidoosten van de CAR wordt weer hevig gevochten.

Het land, een van de armste ter wereld, kampt met geweldsuitbarstingen sinds de overwegend islamitische Seleka-rebellen in 2013 de christelijke president afzetten en de macht grepen. Christelijke milities, de Anti-Balaka, vochten terug, wat leidde tot duizenden doden en honderdduizenden vluchtelingen. Veel moslims vluchtten naar Tsjaad of Kameroen.

Regeringsinvloed

Volgens O'Brien kan de regering van de CAR alleen invloed uitoefenen in hoofdstad Bangui en de omliggende regio. Dat betekent dat er dringend behoefte is aan "een manier om overal een soort overheidsautoriteit af te dwingen", aldus de noodhulpcoördinator. Ook moet de internationale gemeenschap "een hele duidelijke, praktische methode vinden om deze personen over te halen de wapens neer te leggen."

De waarschuwing van O'Brien, die rapport uitbrengt aan de VN-Veiligheidsraad, volgt op uitspraken die VN-secretaris-generaal Antonio Guterres eind juli deed. Guterres zei toen dat het langlopende vredesproces in de CAR wordt bedreigd door gevechten in het zuidoosten en verhoogde spanningen tussen bevolkingsgroepen.