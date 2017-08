Executie in VS afgelast dankzij nieuw DNA-bewijs

De 48-jarige Marcellus Williams zou ter dood worden gebracht wegens de moord op een vrouw tijdens een inbraak in haar huis in augustus 1998. Dankzij verbeterde DNA-technologie is gebleken dat hij de dader niet is.

Greitens besloot de terechtstelling af te gelasten, vier uur voordat Williams een dodelijke injectie zou krijgen. Hij zal een onderzoekscommissie formeren die zich zal buigen over het gratieverzoek van Williams.

De rechter veroordeelde hem in 2001 ter dood omdat hij het slachtoffer 43 keer zou hebben gestoken met een mes. Nu is vastgesteld dat het moordwapen van een onbekende man is en dat haren die op het lijk zijn gevonden ook niet van Williams waren.

Petitie

Het uitstel van executie was het hoogtepunt van het verzet tegen de doodstraf. Meer dan tweehonderdduizend mensen hadden een petitie ondertekend waarin Greitens werd gevraagd te interveniëren. In Saint Louis was dinsdag nog een protestactie gepland.