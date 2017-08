Verdachte Turku ontkent terroristisch motief

Dat laat zijn advocaat weten aan persbureau Reuters. Abderrahman Mechkah moest dinsdag voor de rechter verschijnen in verband met de steekpartij. Daarbij vielen, naast de twee doden, acht gewonden.

De politie hield de afgelopen dagen in totaal vijf verdachten aan die mogelijk betrokken waren bij de aanval. Zij verschijnen dinsdag allemaal voor de rechter. Daarnaast is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een vijfde man, die niet langer in Finland zou zijn.

De Finse politie drong er dinsdagochtend op aan drie van de vijf verdachten vast te houden op verdenking van moord met een terroristisch oogmerk.

De 18-jarige hoofdverdachte volgde de rechtszaak via een videoverbinding, omdat hij nog in het ziekenhuis verblijft. Hij werd door de politie in zijn been geschoten.