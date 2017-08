Trump stuurt weer Amerikaanse troepen naar Afghanistan

Volgens ingewijden uit het Pentagon en het Witte Huis gaat het om zo'n vierduizend soldaten.

Trump zelf ging tijdens de aankondiging van zijn nieuwe beleid over Afghanistan echter niet in op specifieke aantallen troepen die hij naar het land wil sturen. Volgens de president zijn dit besluiten die overgelaten worden aan zijn legerleiding en leden van het kabinet.

Vlak na zijn aantreden droeg Trump zijn kabinet en legerleiding op om met een een strategie voor Afghanistan te komen om het conflict in het land te kunnen beëindigen. Trump stelde namelijk dat de oorlog in Afghanistan lange tijd "te veel tijd, geld en vooral levens" heeft gekost.

Strategie

Trump zei dat hij Afghanistan voorafgaand aan de ontwikkeling van zijn nieuwe strategie "in detail en vanuit elke mogelijke hoek" heeft bestudeerd.

Hij stelt dat de Verenigde Staten niet meer zullen doen "aan het opbouwen van naties naar ons evenbeeld". Wel is Trump van mening dat Amerika moet zoeken naar "een bestendige uitkomst" in het conflict, die de "enorme offers die zijn gemaakt", waard zijn.

De president stelde daarom dat de Verenigde Staten zich voorlopig niet terug zullen trekken uit het land, zoals Trump eerder wel eens gesuggereerd heeft. Trump noemt de gevolgen van een snelle aftocht "zowel voorspelbaar als onacceptabel" en zei door zijn militaire adviseurs te zijn overgehaald om in Afghanistan te blijven.

Volgens de president zou terugtrekking van troepen uit Afghanistan een machtsvacuüm scheppen, waar terroristische organisaties gebruik van zullen maken. In plaats daarvan kondigde hij acties aan tegen dergelijke organisaties. "We gaan terroristen doden", zo sprak Trump.

Ook zei de Amerikaanse president dat de VS geen aankondigingen meer zal doen over start- of einddata van militaire offensieven, noch over de aantallen troepen die daarbij zullen worden ingezet. Volgens Trump is dat informatie waar de vijand gebruik van kan maken. De nieuwe Amerikaanse strategie in Afghanistan zal Trump baseren op de "situatie op de grond".

Critici voerden na de toespraak van de president aan dat hij niet veel concrete veranderingen van beleid aanstipte. Wat hij wel zei, zou veel lijken op de benadering van zijn voorgangers.

NAVO

Het besluit van Trump om troepen in Afghanistan te houden en deze ook uit te breiden, sluit aan bij een oproep van de NAVO. De commandant van de Amerikaanse en NAVO-troepen in Afghanistan, generaal John Nicholson, heeft enkele maanden geleden namelijk gezegd dat hij "enkele duizenden troepen" nodig heeft om de huidige patstelling in de strijd tegen de Taliban te doorbreken. Groeperingen als de Taliban en Al-Qaeda rukken de afgelopen tijd weer op.

De VS is sinds 2001 in het land aanwezig. Het is daarmee het langst lopende conflict waarbij de Amerikanen betrokken zijn. Er zijn momenteel ongeveer 8.400 Amerikaanse militairen aanwezig in het land, die zich vooral bezighouden met het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse troepen die tegen de Taliban strijden. Ook voeren zij anti-terrorismemissies uit tegen Islamitische Staat en Al-Qaeda.

De Amerikaanse militairen maken deel uit van de NAVO-trainingsmissie Resolute Support, die ruim 12.000 manschappen telt. NAVO-topman Jens Stoltenberg heeft positief gereageerd op Trumps boodschap. Vijftien NAVO-landen lieten in juni al weten bereid te zijn meer troepen te leveren.

Aan de missie doen sinds 2015 ongeveer honderd Nederlandse militairen mee, in Mazar-e-Sharif onder commando van de Duitsers. Defensieminister Jeanine Hennis zei twee maanden geleden dat de Nederlandse bijdrage niet "groots wordt gewijzigd of uitgebreid."

De vierduizend extra militairen waarmee Trump nu bij wil dragen aan de strijd, zullen waarschijnlijk worden ingebed in fronteenheden van het Afghaanse leger. Ook zullen ze de slagkracht van de Afghaanse luchtmacht en speciale eenheden versterken.

Trumps voorganger Obama stuurde er juist in zijn eerste termijn op aan om de meeste Amerikaanse troepen uit Afghanistan terug te trekken.

Buurlanden

Naast acties in Afghanistan zelf, wil de Amerikaanse president dat buurlanden meer doen tegen het conflict in de regio. Zo wil Trump Pakistan onder druk zetten om meer te doen in de strijd tegen extremisme. Het land biedt nu een "veilige haven" aan terroristen, zo stelt hij.

Ook India werd aangesproken. Het land moet als "strategisch partner en grootverdiener aan de handel met de VS" meer doen aan de economische wederopbouw van Afghanistan, vindt Trump.

Taliban

De Taliban hebben Trump in een reactie op zijn toespraak gewaarschuwd dat ze "tot de laatste adem een heilige oorlog zullen voeren" tegen de Amerikaanse militairen in Afghanistan. "We zijn nog lang niet oorlogsmoe en we zullen blijven vechten zolang er Amerikaanse militairen in Afghanistan zijn. We zullen ze angst aanjagen", liet een Talibanwoordvoerder weten.

De Afghaanse president Ashraf Ghanu heeft dinsdag laten weten "dankbaar" te zijn voor het besluit van Trump om tegen de Taliban te willen blijven vechten.