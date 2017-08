Trump stuurt weer Amerikaanse fronttroepen naar Afghanistan

Volgens ingewijden uit het Pentagon en het Witte Huis gaat het om zo'n vierduizend soldaten, maar Trump ging zelf niet in op specifieke aantallen. De president zal zich niet met dat soort details bezighouden, zei hij, maar die overlaten aan de legerleiding en leden van zijn kabinet.

"We zullen niet meer aan het opbouwen van naties naar ons eigen evenbeeld doen", zei Trump. "We gaan terroristen doden."

De oorlog in Afghanistan heeft "te veel tijd, geld en, het belangrijkst, levens" heeft gekost, zei de Amerikaanse president. De VS is sinds 2001 in het land aanwezig. Het is daarmee het langst lopende Amerikaanse conflict.

Vlak na zijn aantreden droeg Trump zijn kabinet en de militaire leiding op een strategie samen te stellen om dat conflict te beëindigen. "Ik heb Afghanistan in veel detail en vanuit elke mogelijke hoek bestudeerd", aldus de president.

"Ons land moet een eervolle en bestendige uitkomst zoeken, die de enorme offers die zijn gemaakt waard is", zei Trump. "De gevolgen van een snelle aftocht zijn zowel voorspelbaar als onacceptabel." Volgens de president zou dat in Afghanistan een machtsvacuüm scheppen, dat door terroristische organisaties zal worden gebruikt.

Critici voerden na de toespraak van de president aan dat hij niet veel concrete veranderingen van beleid aanstipte. Wat hij wel zei, zou veel lijken op de benadering van zijn voorgangers.

Pakistan

Trump wil Pakistan onder druk zetten om meer te doen in de strijd tegen extremisme. Het land biedt nu een "veilige haven" aan terroristen, zei hij.

Ook India werd aangesproken: het moet "strategische partner" van en grootverdiener aan handel met de VS meer doen aan de economische wederopbouw van Afghanistan, vindt Trump.

De Amerikaanse president wil niet langer aankondigingen doen over de start of het einde van militaire offensieven of de aantallen troepen die daarbij zullen worden ingezet, zodat de vijand die informatie niet kan gebruiken.

Daarnaast zal zijn regering een allesomvattende "diplomatieke, economische en militaire" benadering kiezen in de strijd tegen terrorisme, aldus Trump.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei na de toespraak van Trump: "We staan klaar om vredesgesprekken tussen de Afghaanse regering en de Taliban zonder voorwaarden vooraf te steunen."

Versterking

De commandant van de Amerikaanse en NAVO-troepen in Afghanistan, generaal John Nicholson, heeft enkele maanden geleden gezegd dat hij "enkele duizenden troepen" nodig heeft om de huidige patstelling in de strijd tegen de Taliban te doorbreken.

De vierduizend extra militairen waarmee Trump voldoet aan dat verzoek zullen waarschijnlijk worden ingebed in fronteenheden van het Afghaanse leger. Ook zullen ze de slagkracht van de Afghaanse luchtmacht en speciale eenheden versterken.

De oorlog in Afghanistan duurt al zestien jaar en is verzandt in een slepende strijd tussen de door de internationale gemeenschap gesteunde regering in Kaboel, verschillende krijgsheren en groeperingen zoals de Taliban en Al-Qaeda. Vooral de Taliban heeft in de afgelopen maanden veel terrein teruggewonnen.

Strategie

Er zijn momenteel ongeveer 8.400 Amerikaanse militairen aanwezig in het land. Zij houden zich vooral bezig met het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse troepen die tegen de Taliban strijden. Ook voeren zij anti-terrorismemissies uit tegen Islamitische Staat en Al-Qaeda.

Tijdens de eerste termijn van Trumps voorganger Barack Obama waren er ongeveer 100.000 Amerikaanse soldaten in Afghanistan. Hij maakte hun terugtrekking een belangrijk deel van zijn buitenlandbeleid.

President Trump gaf minister van Defensie James Mattis al in juni toestemming om meer militairen naar Afghanistan te sturen. Mattis besloot echter te wachten totdat Trumps strategie voor het conflict bekend werd.

Weinig steun

De Amerikaanse bevolking lijkt Afghanistan-moe: uit een peiling van Politico en Morning Consult blijkt dat slechts 23 procent van de respondenten denkt dat de VS de oorlog in het land aan het winnen is. 38 procent denkt dat de VS die oorlog aan het verliezen is en 39 procent heeft geen mening. Slechts een vijfde vindt dat de VS het aantal troepen in Afghanistan moet uitbreiden, terwijl 37 procent juist wil dat dit aantal wordt verminderd.

Trump zelf noemde de oorlog in Afghanistan aan het begin van zijn verkiezingscampagne en "vergissing", maar ontkende later dat gezegd te hebben. Hij zei dinsdag dat hij eerst voor terugtrekking was, maar door zijn militaire adviseurs is overgehaald een andere koers te kiezen.