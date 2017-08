Zeker twee doden na aardbeving Italiaans eiland Ischia

De schok op het eiland voor de kust van Napels vond maandagavond rond 21.00 uur plaats, en had een kracht van 4,3 magnitude zo blijkt uit gegevens van het Amerikaanse geologische centrum (USGS).

Toeristen en inwoners renden in paniek de straat op, meldden Italiaanse media. Volgens de brandweer zijn verschillende gebouwen ingestort of beschadigd geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers was een vrouw die zou zijn bedolven onder vallend puin van de plaatselijke kerk.

De directeur van het plaatselijke ziekenhuis spreekt naast de twee dodelijke slachtoffers van ongeveer veertig gewonden.

Kinderen

Inmiddels zijn Italiaanse brandweerlieden een reddingsoperatie gestart voor enkele kinderen die onder het puin zijn bedolven. Een woordvoerder van de brandweer zei dat er contact is met de kinderen.

''We horen hun stemmen en door met ze te praten proberen we de kinderen gerust te stellen.'' Volgens het Italiaanse persbureau ANSA is het inmiddels gelukt om de kinderen water aan te reiken.

Ischia geldt als een populaire vakantiebestemming tijdens de zomer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nog toe geen berichten gekregen over Nederlanders die in de problemen zijn geraakt.

Evacuatie

Uit angst voor naschokken willen veel bewoners en toeristen het eiland te verlaten. Tijdens de nacht zetten de autoriteiten extra veerboten in.

Amatrice

Het is deze week een jaar geleden dat het midden van Italië werd getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,2.. Daarbij kwamen 297 mensen om het leven.