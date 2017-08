Russische onderminister Buitenlandse Zaken nieuwe ambassadeur VS

De 62-jarige Antonov was tot aan zijn aanstelling onderminister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij zes jaar staatssecretaris van Defensie.

Kisjlak geldt als een belangrijke persoon in het onderzoek naar inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij had voor en na de Amerikaanse presidentsverkiezingen contact met verschillende leden van het team van Donald Trump.

De Verenigde Staten hebben maandag bekendgemaakt de visumverstrekking in Rusland aanzienlijk te gaan verminderen omdat het Kremlin de Amerikaanse diplomatieke staf heeft ingekrompen met 755 mensen. Het inkrimpen van de staf gebeurde weer als reactie op de nieuwe sancties die de VS de Russen had opgelegd.

De ambassade in Moskou liet maandag in een verklaring weten woensdag voorlopig te stoppen met de uitgifte van visa aan Russen voor een tijdelijk verblijf in de VS. De dienstverlening wordt op 1 september hervat ''op een aanzienlijk kleinere schaal''. Dat betekent in de praktijk dat Russische toeristen naar Moskou moeten voor een visum omdat die niet langer verkrijgbaar zijn bij de consulaten elders in het land.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov hekelde de maatregel. ''De Amerikanen hebben weer iets nieuws bedacht om de onvrede onder de Russische burgers ten aanzien van de Russische autoriteiten aan te wakkeren.''

Sancties

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde vorige maand met een overweldigende meerderheid voor nieuwe sancties tegen Rusland vanwege zijn inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en militaire rol in Oekraïne en Syrië.