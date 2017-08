Duikbooteigenaar verklaart dat vermiste Zweedse journalist is verongelukt

Madsen heeft toegegeven dat hij het lichaam van de 30-jarige Zweedse vrouw, die voor haar vermissing voor het laatst op zijn boot werd gezien, op een onbekende locatie in zee heeft achtergelaten. Dat heeft de politie maandag naar buiten gebracht.

De man vertelde na zijn arrestatie dat hij de journalist had afgezet op een eilandje in de haven van Kopenhagen en weigerde daarna enige tijd medewerking. De openbaar aanklager beschuldigt Madsen van dood door ernstige nalatigheid. Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal acht jaar.

De Zweedse politie ging maandag met helikopters en boten opnieuw op zoek naar Wall. De grootschalige zoekactie in de wateren tussen Denemarken en Zweden heeft tot dusver niets opgeleverd. Inmiddels hebben de Deense en Zweedse marine de afgelegde route in beeld gebracht.

Een fietser heeft later een vrouwelijk lichaam gevonden in aan de rand van een water bij Kopenhagen. Het hoofd, benen en armen ontbreken. De politie verklaarde dat het nog te vroeg is om te stellen dat de torso van de Zweese journaliste is. De politie doet forensisch onderzoek in het gebied waar de torso is ontdekt.

De achttien meter lange boot UC3 Nautilus zonk anderhalf week geleden door een probleem met een ballasttank. Madsen werd gered, maar van Wall ontbrak elk spoor. De politie denkt dat de man het vaartuig met opzet naar de zeebodem heeft gestuurd.