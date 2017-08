Auto rijdt in op twee bushaltes Marseille, zeker één dode

Een politiewoordvoerder laat weten dat de bestuurder in Vieux-Port (Oude Haven) is aangehouden. Het gaat om een 35-jarige man.

Het lijkt te gaan om opzet, maar de Franse justitie gaat niet uit van een terroristische aanslag. De man zou eerder met de politie in aanraking zijn geweest en psychische problemen hebben gehad.

Volgens de Franse politie vonden de incidenten een uur na elkaar plaats. De auto zou maandagochtend om 8.15 uur op een bushalte in het dertiende arrondissement zijn ingereden waarbij een vrouw gewond raakte aan haar been. Een uur later later reed de auto enkele kilometers zuidelijker in het elfde arrondissement op tweede bushalte waarbij een vrouw om het leven kwam.

Franse media melden dat de auto waar de man in reed, was gestolen. Het zou gaan om een witte bestelauto, een Renault Master. De bestuurder van het voertuig kon worden aangehouden dankzij een getuige die het nummerbord van de auto aan de politie had doorgegeven.

Oude haven

De politie heeft mensen opgeroepen niet naar de plek van de arrestatie te komen. Het incident had plaats in de wijk Vieux-Port (Oude Haven). Dat is het toeristische centrum van Marseille.