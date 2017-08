Nigeriaanse president zwijgt over ziekte na behandeling in Londen

Buhari keerde zaterdag na drie maanden terug in Nigeria. Hij werd verwelkomd door vicepresident Yemi Osinbajo, die de honneurs waarnam tijdens zijn afwezigheid.

De stilte rondom de ziekte van de 74-jarige president moet mogelijk imageschade beperken. Critici beweren dat zijn regering zich kenmerkt door slapte en daadloosheid.

Begin dit jaar was Buhari al gedurende zeven weken voor behandeling in het buitenland. Ook over dit ziekteverlof is weinig bekend. Over zijn bezoek aan Londen is alleen bekend dat Buhari eerst een verlof van twee weken opnam, om deze later op aanraden van Britse doktoren te verlengen.

Toespraak

Buhari zei in zijn toespraak wel dat hij ontzet was door berichten dat Nigeria gevaar liep uiteen te vallen. Hij riep op tot nationale eenheid en zinspeelde op overleg met groepen van de Igbo-bevolking die in het zuidoosten van het land oproepen tot afscheiding.

De Igbo-stam riep in 1967 de Republiek Biafra uit. De onafhankelijkheidsstrijd kostte aan meer dan 1 miljoen mensen het leven en werd in 1970 verloren. Sindsdien zijn er Igbo-groepen die voor afscheiding blijven pleiten.