Rode Kruis vraagt om hulp bij zoektocht naar overstroomde gebieden Azië

Volgens de hulporganisatie weten hulpverleners in sommige gevallen niet waar getroffen dorpen liggen of hoe ze er kunnen komen om goederen te brengen. Het Rode Kruis heeft daarom besloten om hulp hierbij te vragen.

Met behulp van satellietbeelden kunnen vrijwilligers wegen, gebouwen, rivieren en open plekken intekenen. Volgens het Rode Kruis kan "iedereen" een steentje bijdragen aan de zoektocht. "Als mensen een half uurtje achter de computer gaan zitten, komen we een heel eind. We hopen dat op deze manier het gebied zo snel mogelijk in kaart zal worden gebracht'', aldus een woordvoerder.

Volgens de organisatie zijn ruim zestien miljoen mensen getroffen door de grote overstromingen. Miljoenen mensen kampen met voedseltekorten en ziektes die zijn veroorzaakt door het verontreinigde water. De hulporganisatie vreest dat de situatie zal verslechteren door de aanhoudende regen.

''We hebben wel vaker hulp gevraagd bij het in kaart brengen van gebieden, maar nooit op deze manier. Maar er is nu haast geboden. Er moet snel overal hulp komen. Mensen in de gebieden zelf hebben hier nu ook geen tijd voor. Ze concentreren zich op de hulpverlening.''