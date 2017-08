In Spanje aangehouden Turks-Duitse schrijver weer op vrije voeten

De schrijver, die in Turkije is geboren, werd volgens advocaat Ilias Uyar opgepakt op verzoek van de regering-Erdogan. Akhanli heeft in zijn boeken aandacht besteed aan de vervolging van de Armeniërs in Turkije. Waarvan hij wordt beschuldigd, is onduidelijk.

Turkije heeft nu veertig dagen de tijd om een verzoek tot uitlevering in Spanje in te dienen. Dan volgt in Spanje een beoordelingsprocedure.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel heeft zaterdag zijn Spaanse collega gebeld om uitlevering te voorkomen. De aanhouding heeft tot grote verontwaardiging geleid in Duitsland.

De advocaat zei eerder dat er bij de Spaanse politie een spoednotitie van Interpol was binnengekomen. Dat was reden om de schrijver, geboren in 1957, op zijn vakantieadres in Granada te arresteren.

Akhanli zat van 1985 tot 1987 in een militaire gevangenis in Istanbul. Hij was destijds als lid van de communistische partij opgepakt na een staatsgreep in 1984.

De schrijver vluchtte in 1991 uit Turkije en woont tegenwoordig in Keulen. Hij heeft alleen nog de Duitse nationaliteit.