Australische premier neemt maatregelen tegen voertuigaanslagen

Turnbull riep gemeentebesturen, stadsontwikkelaars, architecten en bedrijven zondag op bij nieuwe opdrachten rekening te houden met veiligheidsmaatregelen tegen terreurdaden.

De minister-president ontvouwde zijn nationale strategie enkele dagen na de bloedige aanslag in Barcelona.

Aanleiding voor het plan was de terroristische aanslag vorig jaar met een vrachtwagen in Nice, waarbij 84 mensen om het leven kwamen.

In januari van dit jaar reed een man met een auto in op voetgangers in Melbourne, waardoor vier mensen werden gedood en meer dan twintig mensen gewond raakten. Toen was geen sprake van een terroristisch motief. Sinds dat moment zijn er in die stad 140 betonnen palen geplaatst om voetgangerszones te beschermen.