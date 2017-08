Regering Trump staat weer plastic flesjes water toe in Nationale Parken

Met het verbod, dat zes jaar geleden werd ingevoerd in de VS, wilde de vorige president Barack Obama de milieubelasting door de grote hoeveelheden plastic die in de parken werden weggegooid verminderen. In de grote nationale parken bevinden zich op veel centrale plekken waterpunten waar mensen flesjes kunnen bijvullen.

De verklaring die het Witte Huis afgaf over het terugdraaien van de maatregel kwam opvallend overeen met de campagnetekst van de International Bottled Water Association (IBWA), de Amerikaanse koepel van waterproducenten, toen deze in 2011 lobbyde tegen de nieuwe wet.

Het terugdraaien van de wet van Obama volgt op de aanstelling van een nieuwe onderminister voor Binnenlandse Zaken drie weken geleden.

Belangenverstrengeling

Deze David Bernhardt was voordat hij aantrad als topambtenaar van Trump werkzaam als lobbyist voor Nestlé, een van de grootste verkopers van flessen water in de VS.

Democratische senatoren stemden tegen zijn aanstelling en noemden hem bij zijn benoeming "een wandelende belangenverstrengeling". De Republikeinen zagen echter geen bezwaar en stemden in met zijn aanstelling. Nestlé liet volgens The Washington Post in een verklaring weten niets te maken te hebben met het besluit van Bernhardt.