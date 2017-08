Duitse schrijver op verzoek van Turkije opgepakt in Spanje

Akhanli vluchtte in 1991 uit Turkije en woont tegenwoordig in Keulen. Hij heeft alleen nog de Duitse nationaliteit. Waarvan hij wordt beschuldigd is onduidelijk.

Uyar zei in de Kölner Stadt-Anzeiger dat er bij de Spaanse politie een spoednotitie van Interpol was binnengekomen. Dat was reden om de schrijver, geboren in 1957, op zijn vakantieadres in Granada te arresteren. Akhanli heeft in zijn boeken aandacht besteed aan de vervolging van de Armeniërs in Turkije.

Duitsland verontwaardigd

Akhanli's aanhouding leidde tot grote verontwaardiging in Duitsland. Volker Beck, volksvertegenwoordiger van de Groenen, noemde de Turkse handelswijze volstrekt verwerpelijk. Hij riep minister Sigmar Gabriel, net naar Barcelona in verband met de terroristische aanslagen, op zich ter plaatse meteen in te zetten voor Akhanli's vrijlating.

''Hoever willen we Erdogan nog laten komen in Europa?'', vroeg Die Linke-voorzitter Katja Kipping zich op Twitter af.

Martin Schulz, de kandidaat van de SPD voor het bondskanselierschap, reageerde in Bild. ''Het gedrag van president Erdogan heeft ondertussen paranoïde trekken. Er moet met de grootst mogelijke felheid worden geëist dat Akhanli niet wordt uitgeleverd aan Turkije maar vrijkomt.''

De schrijver zat in 2010 al enige tijd vast op het vliegveld van Istanbul toen hij zijn zieke vader wilde bezoeken. Op de eerste zittingsdag van de rechtszaak mocht hij gaan. In 2011 sprak een Turkse rechter hem bij verstek vrij van betrokkenheid bij een roofmoord in 1989. Die vrijspraak werd later teruggedraaid.

Gespannen relatie

De relatie tussen Duitsland en Turkije staat al enige tijd onder druk. De Armeense kwestie is daarbij een diplomatiek heikel punt: in 2016 besloot het Duitse parlement om officieel de Armeense genocide te erkennen. Turkije was daardoor diep beledigd.

Ook heeft Duitsland Turkije meermaals aangesproken op de stand van de mensenrechten in het land onder de regering van Erdogan. Bovendien zitten een aantal Turkse Duitsers vast in Turkije, zoals de journalist Deniz Yücel van het weekblad Die Welt.