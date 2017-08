Zeker veertien doden bij treinongeval in het noorden van India

Volgens een woordvoerder van de spoorwegen raakten vijf treinstellen van de rails, meldt persbureau Reuters. Een lokale ambtenaar laat weten dat er 58 zwaargewonden zijn.

Op beelden van de lokale televiesieomroep CNN News 18 is de ravage te zien. Treinstellen liggen dwars over het spoor, sommige zelfs op elkaar. Mensen die langs het spoor wonen, vertelden aan de verslaggever dat sommige treinstellen zelfs huizen raakten.

Verwacht wordt dat het dodental nog stijgt.

Reddingswerkers

Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. Er zijn meer rampenteams naar de plek van het ongeluk onderweg, volgens de nationale overheid. Reuters schrijft dat passagiers tussen de treinstellen naar hun medereizigers zoeken.

Het ongeluk gebeurde laat in de middag. Inmiddels is de avond gevallen. In het donker is het voor de hulpdiensten onmogelijk een grootschalige zoekactie op te zetten, legt de lokale politiechef Ajay Pandey uit. "We hebben moeite de overlevenden uit de ravage te halen. We wachten nog op beter gereedschap om mensen te kunnen bevrijden. De reddingsteams doen hun uiterste best."

Veel ongelukken

Er gebeuren regelmatig treinongelukken in India. Het land heeft het op drie na grootste spoorwegennet van de wereld, maar in de laatste tien jaar is dat slecht onderhouden. De treinen zijn overvol en rijden over oude sporen.

De ontsporing op zaterdag is het vierde grote ongeluk met een passagierstrein dit jaar. Drie van die ongevallen gebeurden in dezelfde deelstaat, Uttar Pradesh.