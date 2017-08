Advocaten van terrorismeverdachten in Suriname klagen over gebrek aan informatie

De advocaten Raoul Lobo en Murvin Dubois zijn verontwaardigd over de manier waarop het Openbaar Ministerie (OM) hen bij de verdediging tegenwerkt. Over de reden tasten ze nog in het duister.

''We kennen het dossier niet. Zij wel'', aldus Lobo. ''Dan moet er sprake zijn van dusdanig ernstige feiten dat het enorme geknoei van het OM in deze zaak van ondergeschikt belang is."

De verdachten zijn broers die werken in de slagerij van hun vader in Paramaribo. Ze zijn op 23 juli opgepakt door de Surinaamse politie op verdenking van deelname aan terroristische activiteiten en het voorbereiden van een aanslag op een bevriende mogendheid.

Unieke zaak

Een reden waarom het OM zich zo terughoudend opstelt, kan de angst zijn voor het uitlekken van informatie. Dat kan de positie van het OM verzwakken, maar het zou ook gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van getuigen.

Advocaat Lobo denkt dat ook meespeelt dat de terrorismezaak uniek is voor Suriname. ''Het is paniekvoetbal, omdat het de eerste keer is dat er terrorisme in Suriname is. En de Verenigde Staten en Nederland kijken mee, dus Suriname wil geen fouten maken."

Komende week bepaalt de rechter of de twee mannen vast blijven zitten.