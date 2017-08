Finse politie arresteert meerdere verdachten steekpartij Turku

De Finse Nationale Politie gaf zaterdagmiddag tijdens een persconferentie meer details over het lopende onderzoek.

De dader werd vrijdag door de politie in zijn been geschoten en aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man van Marokkaanse afkomst. Hij zou in 2016 naar Finland zijn gekomen, schrijft Reuters. De politie stelt vast dat de man "onderdeel van het asielproces was."

De vier nieuwe verdachten zijn ook allen mannen van Marokkaanse afkomst. Zij werden gearresteerd op basis van informatie die in de nacht van vrijdag op zaterdag naar voren kwam. Voor een vijfde man is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Volgens een politiewoordvoerder werken de Finnen nauw samen met Europol.

Het is nog niet duidelijk hoe deze vijf nieuwe verdachten betrokken waren bij de dader of zijn actie.

'Terroristische bedoelingen'

Bij de steekpartij op het marktplein van Turku vielen vrijdag twee doden, beiden met de Finse nationaliteit. Onder de acht gewonden zijn een Zweed, een Brit en een Italiaan. De nationaliteit van de andere gewonden is door de politie niet bekendgemaakt. Het zijn vermoedelijk Finnen.

Eerder op zaterdag maakte de politie al bekend dat de aanval wordt beschouwd als "moord en pogingen tot moord, met terroristische bedoelingen."

Uit het politieonderzoek zou zijn gebleken dat de dader het specifiek op vrouwen gemunt had.

Beveiliging

In heel Finland is de beveiliging opgeschroefd als gevolg van het steekincident. De politie zal extra patrouilleren en de bewaking op het vliegveld en op treinstations van de Finse hoofdstad Helsinki is ook verstevigd.

Tijdens een aparte persconferentie op zaterdag sprak Antti Pelttari, hoofd van de Finse veiligheidsdienst, over deze aangescherpte veiligheidsmaatregelen. "Het is voor het eerst in Finland dat wij vermoeden met een terroristische daad te maken te hebben."

De aanval in Turku kwam een dag na de aanslag in Barcelona, waarbij een bestelbusje met volle vaart inreed op voetgangers op de drukke Ramblas. Daar vielen dertien doden en meer dan honderd gewonden.