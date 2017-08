Finse politie arresteert meerdere verdachten steekpartij Turku

De dader werd vrijdag door de politie in zijn been geschoten en aangehouden. Tijdens een persconferentie op zaterdag werd meer duidelijk over hem. Het zou gaan om een 18-jarige man van Marokkaanse afkomst, die in 2016 naar Finland zou zijn gekomen. De politie stelt vast dat de man nog "onderdeel van een asielprocedure was."

De politie maakte ook direct meer bekend over de vier nieuwe verdachten. Dat zijn ook allen mannen van Marokkaanse afkomst. Zij werden gearresteerd op basis informatie uit het lopende politieonderzoek. Om wat voor informatie dit gaat, is niet bekend.

Naar een andere man wordt nog gezocht. Voor hem is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. De politie stelt in deze zoektocht naar de man nauw samen te werken met Europol.

Het is nog niet duidelijk hoe deze vijf nieuwe verdachten betrokken waren bij de dader of zijn actie.

'Terroristische bedoelingen'

De steekpartij op het marktplein van Turku heeft tot nu toe aan twee mensen het leven gekost. Beide dodelijke slachtoffers waren Finnen.

Ook vielen er acht gewonden, onder wie een Zweed, een Brit en een Italiaan. De nationaliteit van de andere gewonden is door de politie niet bekendgemaakt, vermoedelijk zijn het Finnen.

Van de acht slachtoffers die in het ziekenhuis liggen, worden er zaterdag vier ontslagen. De andere vier moeten nog in het ziekenhuis blijven. Drie van hen liggen op de intensive care.

Terroristische daad

De politie beschouwt de aanval als "moord en pogingen tot moord, met terroristische bedoelingen."

Uit het politieonderzoek zou zijn gebleken dat de dader het specifiek op vrouwen gemunt had. "De mannelijke slachtoffers raakten gewond terwijl zij probeerden te helpen", aldus de woordvoerder.



Beveiliging

In heel Finland is de beveiliging opgeschroefd als gevolg van het steekincident. De politie zal extra patrouilleren en de bewaking op het vliegveld en op treinstations van de Finse hoofdstad Helsinki is ook verstevigd.

Antti Pelttari, hoofd van de Finse veiligheidsdienst stelt dat voor het "voor het eerst is in Finland dat wij vermoeden met een terroristische daad te maken te hebben." Hij noemde het profiel van de dader als "overeenkomend met de persoonsschetsen van de geradicaliseerde mannen die elders in Europa aanslagen hebben gepleegd."

Het politieonderzoek loopt nog. Getuigen kunnen zich via een speciaal geopend nummer melden bij de autoriteiten.

De aanval in Turku kwam een dag na de aanslagen in Barcelona en Cambrils, waarbij busjes met volle vaart inreden op voetgangers. Daarbij vielen veertien doden en meer dan honderd gewonden.