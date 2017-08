Dode door vechtpartij tussen migranten in Frans opvangcentrum

Twee anderen raakten gewond, meldden Franse media zaterdag.

Het incident gebeurde vrijdagavond in een opvangcentrum in Divion ten zuidoosten van Calais. Het is nog onduidelijk waardoor het geweld uitbrak.

In juli kwam het in een industriegebied van Calais ook tot gewelddadige botsingen tussen migranten. Daarbij raakten zestien mensen gewond.

In Calais is het vluchtelingenkamp, beter bekend als de 'jungle', vorig jaar oktober ontruimd. Vluchtelingen komen naar de Noord-Franse regio in de hoop via het Kanaal naar het Verenigd Koninkrijk te komen.