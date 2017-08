Moeder slachtoffer Charlottesville weigert met Trump te spreken

De moeder van de 32-jarige Heather Heyer weigert dit echter "na alles wat hij over mijn kind heeft gezegd", zo stelde zij vrijdag tegen ABC News.

"Ik zag pas na de begrafenis een clip van de persconferentie waarin hij de demonstranten waar mijn dochter deel van uitmaakte vergeleek met de Ku Klux Klan en neo-nazi’s", zei Bro. "Dat vergeef ik hem nooit. Zo’n uitspraak is niet te vergeven met een uitnodiging en een handdruk."

Zij gaf president Trump een advies aan slot van het gesprek: "Denk eens na voordat je wat zegt."

Toenadering

Het Witte Huis liet donderdag weten "te zoeken naar een moment waarop het de familie uitkwam met de president te spreken." Een vertegenwoordiger van de president had een eerste poging tot toenadering gedaan tijdens de begrafenis op woensdag, vertelde Bro.

Op de begrafenis van haar dochter afgelopen woensdag zei de moeder dat "ze hebben geprobeerd mijn kind het zwijgen op te leggen. Maar weet je, met jullie daad hebben jullie alleen maar haar woorden sterker gemaakt en meer invloed gegeven. Ik zou liever mijn kind nog hebben, maar nu ze overleden is, gaan we ervoor zorgen dat haar dood nog enige waarde heeft gehad."

Allebei schuld

Heyer overleed toen een extreem-rechtse man inreed op een groep linkse demonstranten. Het duurde meer dan twee dagen voordat president Donald Trump de daad in het bijzonder en neonazi’s in het algemeen veroordeelde. Later trok Trump zijn statement weer in en stelde dat "beide partijen" bij de demonstratie schuld droegen aan het incident.

Zijn opmerkingen hebben geleid tot een stormvloed aan woedende en geschokte reacties. Zo verlieten economische kopstukken massaal twee belangrijke economische adviesraden van het Witte Huis en spraken ook belangrijke partijgenoten van Trump schande van zijn gedrag.

Veel media plaatsten de afgelopen dagen spotprenten waarin de president en het Witte Huis werden gelinkt aan de Ku Klux Klan en neonazi’s.

Standbeelden

De woede over de opmerkingen van Trump heeft ertoe geleid dat de afgelopen dagen in het zuiden van de VS standbeelden van belangrijke leiders van de Confederatie werden verwijderd. De alliantie van zuidelijke staten streed tijdens de Burgeroorlog (1861-1865) voor het recht om slaven te houden. Ook deze daden heeft Trump veroordeeld. "Het is droevig dat grote helden uit de geschiedenis van ons geweldige land op deze manier worden bezoedeld", liet de president via zijn favoriete communicatiekanaal Twitter weten.

De veiligheidscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden komt naar aanleiding van het incident in Charlottesville binnenkort bijeen voor een hoorzitting over de dreiging van extreem-rechtse groeperingen in de Verenigde Staten.