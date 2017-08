Afgetreden Witte Huis-chef Bannon terug naar Breitbart

Dat maakte Breitbart vrijdag zelf bekend.

In een interview met Bloomberg News kondigde hij wel aan te blijven vechten aan de zijde van Trump tegen het politieke en zakelijke establishment.

"Mocht er enige twijfel bestaan, laat het me dan verduidelijken: ik verlaat het Witte Huis en ga door het vuur voor Trump tegen zijn tegenstanders - op Capitol Hill, in de media en in het Amerikaanse bedrijfsleven", stelde de zakenman.

Eerder op de dag maakte het Witte Huis bekend dat Bannon zijn functie opgaf. Bannon was een van de laatste adviseurs van Trump van het eerste uur die nog in functie was.

Stafchef John Kelly en de 63-jarige Bannon zouden in overleg hebben besloten dat vrijdag Bannons laatste werkdag zou zijn.

De president zou enige weken geleden al samen met Kelly het besluit hebben genomen Bannon aan de kant te zetten. Bannon zou de tijd hebben gekregen om zijn vertrek zelf te orkestreren.

Scheuren

De relatie tussen Trump en de rechtse nationalist Bannon vertoont al sinds april van dit jaar scheuren. Volgens Amerikaanse media woedde er een machtsstrijd in het Witte Huis tussen Bannon en een meer gematigde factie, geleid door Trumps schoonzoon Jared Kushner. Die laatste treedt de laatste tijd meer op de voorgrond als de nieuwe rechterhand van de president.

Bannon was de drijvende kracht achter enkele van Trumps meest controversiële beleidspunten, zoals het reisverbod voor mensen uit diverse overwegend islamitische landen.

Rechts-extremisme

Zijn vertrek komt op een moment waarop de president hevig onder vuur ligt vanwege de manier waarop hij omging met de demonstratie in Charlottesville. Volgende de Democraten en veel van zijn eigen Republikeinen zou Trump het rechts-extremisme niet volmondig genoeg hebben veroordeeld.

Trump zei in april over Bannon: ''Ik mag Steve graag, maar ik moet jullie eraan herinneren dat hij pas zeer laat bij mijn campagne betrokken raakte. Ik ben mijn eigen strateeg, en ik ben niet van plan mijn strategieën aan te passen."

Alt-right

Bannon is een voormalige bankier, zakenman en filmmaker, die in 2016 werd benoemd tot chef-strateeg van het campagneteam van Trump. Daarvoor was hij voorzitter van de raad van bestuur van de conservatieve website Breitbart, die onder zijn leiding uitgroeide tot een baken voor de radicaal-rechtse alt-right-beweging.

De vertrekkende topadviseur van Trump staat bekend als een politieke provocateur. Ook kreeg hij in het verleden veel kritiek vanwege vermeende racistische en anti-semitische uitspraken.

Bannon heeft ervaring met datamining en werkte voor een Chinees bedrijf dat virtueel geld genereerde in grote online games als World of Warcraft.

Naar eigen zeggen leerde hij daar de nieuwe doelgroep van Breitbart aan te spreken: jonge, digitaal vaardige en "ongewortelde" witte mannen van een rechtse garnituur, wars van de gevestigde orde. Die vormden vervolgens de hoeksteen van een ontregelende maar effectieve campagne op sociale media.

Ontslag en vertrek

Het Witte Huis heeft een roerige maand achter de rug met betrekking tot de personele bezetting. Op 28 juli verving Trump zijn stafchef Reince Priebus door John Kelly.

De volgende die zijn baan kwijtraakte, was communicatiedirecteur Anthony Scaramucci. Hij werd slechts tien dagen na zijn aantreden ontslagen, nadat hij een journalist belde om een van scheldwoorden vergeven tirade af te steken over enkele nieuwe collega's.

Het aantreden van Scaramucci was weer reden tot opstappen voor woordvoerder Sean Spicer, een bondgenoot van Priebus.

Carl Icahn

Bannon was niet de enige adviseur die vrijdag afscheid nam van het Witte Huis. Ook de Amerikaanse zakenmagnaat Carl Icahn (80) is opgestapt als speciaal adviseur van president Donald Trump.

Icahn was na het aantreden van Trump benoemd tot adviseur voor zakelijke regelgeving, maar lag onder vuur van enkele Democraten die vragen opwierpen over conflicterende belangen van de miljardair. Zij wilden een onderzoek naar belangenverstrengeling van de man wiens vermogen wordt geschat op zeker 15 miljard dollar.

In een brief aan Trump schreef Icahn vrijdag dat hij ''in tegenstelling tot insinuaties van een handvol Democratische critici nooit heeft geprofiteerd" van zijn positie.