Chef-strateeg Steve Bannon verlaat Witte Huis

Dat melden verschillende Amerikaanse media. Stafchef John Kelly en Bannon zouden in overleg hebben besloten dat vrijdag Bannons laatste werkdag zou zijn.

Twee hooggeplaatste anonieme bronnen uit het Witte Huis meldden eerder op vrijdag al aan The New York Times dat president Trump donderdag aan leden van zijn staf mededeelde dat hij had besloten Bannon uit zijn functie te zetten.

De relatie tussen Trump en de rechtse nationalist Bannon vertoont al sinds april van dit jaar scheuren. Volgens Amerikaanse media woedde er een machtsstrijd in het Witte Huis tussen Bannon en Trumps schoonzoon Jared Kushner. Die laatste is de laatste maanden meer en meer zichtbaar geworden als de nieuwe rechterhand van de president.

Trump zei in april over Bannon: ''Ik mag Steve graag, maar ik moet jullie eraan herinneren dat hij pas zeer laat bij mijn campagne betrokken was. Ik ben mijn eigen strateeg, en ik ben niet van plan om mijn strategieën aan te passen."

Alt-right

Bannon is een voormalig bankier, zakenman en filmmaker, die in 2016 werd benoemd tot chef-strateeg van het presidentscampagneteam van Trump. Daarvoor was hij voorzitter van de raad van bestuur van de conservatieve website Breitbart, die onder zijn leiding uitgroeide tot een baken voor de losse, radicaal-rechtse alt-right-beweging.

De scheidende topadviseur van Trump staat bekend als een klimaatontkenner en wordt regelmatig bekritiseerd wegens vermeende racistische en anti-semitische uitspraken.

Bannon heeft ervaring met datamining en werkte voor een Chinees bedrijf dat virtueel geld genereerde in grote online games als World of Warcraft. Naar eigen zeggen leerde hij daar de nieuwe doelgroep van Breitbart aan te spreken: jonge, digitaal vaardige, witte mannen van een rechtse garnituur en wars van de gevestigde orde.