Twee doden en acht gewonden bij steekincident in Finse stad Turku

Dat laat de Finse politie vrijdag weten. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De dader is door de politie in zijn been geschoten en aangehouden. Omdat er mogelijk sprake is van meerdere handlangers is de politie extra alert en roept mensen op het centrum van Turku te vermijden.

Op beelden van het incident zou te horen zijn dat een man "allahu akbar" roept. Het motief van de dader of daders is niet bekend en wordt momenteel onderzocht door de politie.

Helsinki

In heel Finland is de beveiliging opgeschroefd als gevolg van het steekincident. De politie zal extra patrouilleren en de bewaking op het vliegveld en op treinstations van de Finse hoofdstad Helsinki is ook verstevigd.