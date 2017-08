Erdogan verzoekt Turken in Duitsland om niet op Merkel te stemmen

Het CDU en diens coalitiegenoten zijn vijanden van Turkije, aldus Erdogan vrijdag. "Ik roep al mijn landgenoten in Duitsland op om niet te stemmen op de partijen die agressief en respectloos zijn tegenover Turkije." De president wil die politici op deze manier "een lesje leren".

De relatie tussen Duitsland en Turkije is al maanden slecht. De spanning tussen de landen zullen na de Duitse parlementsverkiezingen snel worden opgelost, zo stelde Erdogan zaterdag. Volgens hem is de Duitse kritiek op zijn beleid een afleidingsmanouevre voor "problemen in hun eigen land".

Duitsland is kritisch op de arrestaties die de Turkse politie sinds de couppoging heeft verricht. Meer dan vijftigduizend mensen zijn opgepakt sinds de mislukte staatsgreep van vorige zomer. De EU heeft zich meermaals kritisch uitgelaten over de situatie in Turkije. Erdogan doet dit af als ''anti-Turks sentiment in Duitsland''.

De Turkse president beschuldigde Duitsland ook van ''schending van EU-verdragen''. Dit vanwege eerdere uitlatingen van Merkel over het bevriezen van de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de Europese Unie en het visumvrij reizen van Turken naar EU-landen.

Verkiezingen

Duitsland gaat op 24 september naar de stembus voor de Bondsdagverkiezingen. De Bondsdag, die de Bondskanselier kiest, wordt elke vier jaar gekozen. Merkel neemt namens de christendemocraten opnieuw deel aan de verkiezingen.

Bij een verkiezingsoverwinning van het CDU treedt Merkel in 2017 in haar twaalfde jaar als bondskanselier opnieuw aan. Recordhouder Helmut Kohl was zestien jaar de Duitse premier (1982-1998) en CDU-medeoprichter Konrad Adenauer bekleedde de post veertien jaar lang (1949-1963).