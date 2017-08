Europese Unie bespreekt schandaal met besmette eieren begin september

De ministers zouden de kwestie op 26 september bespreken op een eiertop, maar Duitsland heeft op vervroeging aangedrongen.

De landen komen begin september informeel bijeen in Tallinn, de hoofdstad van tijdelijk EU-voorzitter Estland. De EU-commissarissen Phil Hogan (Landbouw) en Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) praten de bewindslieden dan bij over de stand van zaken.

Andriukaitis zei vorige week topoverleg te willen beleggen over de eiercrisis, om lessen te trekken en een eind te maken aan de onderlinge ruzies. Zo hebben bewindslieden uit Nederland en België kritiek op elkaar geuit over hun aanpak. Hoewel zij de strijdbijl zeggen te hebben begraven, is nog veel onduidelijk.

Nederland

Pluimveebedrijven in Nederland noemen het bedrijf Chickfriend uit Barneveld als de oorzaak van de problemen. Chickfriend zou bij de bestrijding van bloedluis illegale middelen hebben gebruikt waar te veel fipronil in zat. Dat stofje kan ik grote concentraties gevaren opleveren voor de gezondheid.

In Nederland komt de Tweede Kamer volgende week donderdag terug van reces om te praten over het fipronilschandaal. Een meerderheid in de Kamer is voor een debat met minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken).

Schippers zei vrijdag dat achteraf gezien meerdere partijen niet goed hebben gehandeld. Dat geldt voor de ondernemers die hadden kunnen controleren of de stoffen waarmee hun stallen werden behandeld wel toegestaan waren, voor toezichthouder NVWA die eerder onderzoek had kunnen doen en uiteraard voor Chickfriend die verboden middelen heeft gebruikt.

"Uiteindelijk kijk je met de kennis van nu terug en zie je: als er verschillende dingen anders waren gegaan, dan was het anders gelopen", aldus Schippers.

Naast achttien EU-landen zijn ook Zwitserland, Libanon en Hongkong getroffen door de affaire met de insecticide, die in Nederland en België illegaal werd gebruikt om bloedluizen in kippenstallen te doden. In tal van landen zijn besmette eieren uit de handel gehaald.