Ophef in Filipijnen na doodschieten tiener in drugsoorlog

Dit komt doordat Filipijnse media beveiligingsbeelden tonen waarop te zien is hoe de jongen door twee mannen naar de plek werd gedragen waar zijn lichaam later is gevonden.

Volgens de politie is de jongen gedood omdat hij op agenten zou hebben geschoten. Getuigen zeggen echter dat hij onbewapend was. De jongen is een van de zeker tachtig mensen die deze week door de politie is gedood in de drugsoorlog die president Rodrigo Duterte heeft ontketend.

De laatste opleving in de drugsoorlog heeft kritiek uitgelokt van vicepresident Leni Robredo, die van een oppositiepartij is. Zij noemde het snel oplopende dodental ''iets om razend over te zijn''.

De Filipijnse politie jaagt sinds het aantreden van Duterte vooral in sloppenwijken en arme buurten op drugshandelaren. Duizenden mensen zijn sindsdien gedood zonder enige vorm van proces.