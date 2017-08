Celstraf voor Chinese voorvechters democratie

De drie hebben zich volgens een hof van beroep schuldig gemaakt aan overtreding van het samenscholingsverbod tijdens de maandenlange demonstraties in 2014.

De twintigjarige Joshua Wong kreeg zes maanden, voormalig studentenleider Alex Chow (26) kreeg zeven maanden en de jongste gekozen politicus van Hongkong Nathan Law (24) kreeg acht maanden. De betogingen van de zogenoemde paraplubeweging hielden de voormalige Britse kroonkolonie in 2014 maandenlang in de greep.

De roep om volledige democratie in Hongkong vond geen gehoor bij de Chinese machthebbers in Peking.

De veroordeling van de drie is een tegenvaller. In eerste aanleg werden de drie schuldig bevonden maar kregen een taakstraf. Het Openbaar Ministerie wilde de drie evenwel achter de tralies en ging in beroep.

Wong toonde zich strijdbaar voorafgaand aan de zitting van donderdag. ''Ik hoop dat het volk van Hongkong niet opgeeft. De overwinning is van ons. Als we volgend jaar weer vrij worden gelaten hoop ik dat we een Hongkong zien dat vol van hoop is.''

Eerder al had hij laten weten weinig vertrouwen te hebben in het rechtssysteem van Hongkong dat ooit tot de beste van Azië behoorde.