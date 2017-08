Bulgarije gaat grens met Turkije beter bewaken

Er worden in totaal zeshonderd soldaten ingezet.

De minister bekritiseerde de Europese landen omdat het niet lukt de vluchtelingenstroom in te dammen. Als het aan hem ligt, komen er NAVO-troepen of Europese troepen in Italië en Griekenland, die de Europese grenzen verdedigen.

In 2016 ging de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije in. Zo moest de illegale oversteek van onder meer Syrische migranten van Turkije naar de Griekse eilanden worden ingedamd. Afgesproken werd dat Turkije meer migranten opvangt en haar grenzen beter moet bewaken. In ruil daarvoor ontvangt het land extra financiële steun van de Europese Unie en werden afspraken gemaakt over afschaffing van de visumplicht voor Turken die naar de EU reizen.