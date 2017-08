'Tweede fase Brexit-onderhandelingen mogelijk verzet naar december'

Dit meldt Sky News woensdag op basis van bronnen die anoniem willen blijven.

Volgens de bronnen worden de gesprekken uitgesteld als in de eerste fase van de Brexit-onderhandelingen niet genoeg vooruitgang wordt geboekt. De eerste fase gaat onder meer over het bedrag dat het Verenigd Koninkrijk moet betalen bij het verlaten van de EU, Britse expats in EU-landen en Noord-Ierland.

De Sunday Telegraph berichtte eerder dat het VK bereid is om tot 40 miljard euro te betalen, terwijl de EU op 60 miljard mikt. Volgens de krant zijn de Britten alleen bereid het eerstgenoemde bedrag te betalen als dit deel uitmaakt van een breder akkoord over handelsbetrekkingen met het Europese samenwerkingsverband.

Eerder werd gehoopt dat de tweede fase al in oktober van start zou gaan. Het Britse ministerie dat over de Brexit gaat, heeft nog niet gereageerd op berichten over het mogelijke uitstel.