Zeven doden bij gewapende inval op ziekenhuis Guatemala

De mannen die vermoedelijk deel uitmaken van de beruchte bende Mara Salvatrucha (MS) probeerden een gevangen bendelid te bevrijden, aldus de politie en het ziekenhuis. Die wordt verdacht van twintig moorden en was in het ziekenhuis vanwege een controle.

Bij de zoektocht naar de aanvallers werden patiënten van het ziekenhuis geëvacueerd. Uiteindelijk wisten agenten vijf van de zeven mannen te arresteren. Daarvoor schoot de groep onder meer drie beveiligingsmedewerkers en een concierge dood. Van het bendelid dat in het ziekenhuis lag ontbreekt elk spoor.

President Jimmy Morales kondigde woensdag aan dat gevaarlijke gevangen voortaan niet meer naar een kliniek worden gebracht, maar alleen nog in hun cel een medische behandeling kunnen krijgen.

MS is een van de zeer gewelddadige jeugdbendes die in Midden-Amerika hele stadswijken in hun macht hebben. Ze houden zich bezig met drugshandel en afpersing. Volgens officiële statistieken heeft MS in Guatemala, El Salvador en Honduras honderduizend leden. Aftakkingen vormen ook in de VS een groot probleem.