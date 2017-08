Grace Mugabe vraagt immuniteit in Zuid-Afrika na vermeende mishandeling

Volgens de politie is de 52-jarige Grace Mugabe nog steeds in Zuid-Afrika. Daarmee spreekt de politie berichten tegen dat de presidentsvrouw was teruggekeerd naar Zimbabwe.

Ze wordt beschuldigd van mishandeling van een vrouw in Johannesburg. Model Gabriella Engels (20) vertelde in Zuid-Afrikaanse media dat ze zondag op bezoek was bij de zoons van Mugabe, Robert jr. en Chatunga, in een hotel in de chique wijk Sandton toen Grace haar plotseling aanviel. Engels liep daardoor een hoofdwond op en besloot aangifte te doen.

De politie nam de klacht serieus maar zag geen reden Grace Mugabe, de tweede vrouw en mogelijk opvolger van de 93-jarige president, aan te houden omdat ze zou hebben aangegeven te willen meewerken aan het onderzoek.

De politie verwachtte dat Grace Mugabe zich dinsdag zou melden bij justitie in Zuid-Afrika, maar ze kwam niet opdagen.