Britse politici bekritiseren besluit om Big Ben vier jaar niet te luiden

May liet woensdag haar ongenoegen blijken over het plan met de Big Ben. ''Dat kan toch niet waar zijn'', aldus de premier. Minister David Davis, verantwoordelijk voor de Brexit, noemde het ''krankzinnig'' dat Big Ben tot 2021 moet zwijgen.

Het Lagerhuis (House of Commons) gaat onderzoeken of het wel nodig is Big Ben tot 2021 te laten zwijgen, aldus de BBC.

Eerder deze week werd bekend dat de Big Ben vanaf maandag vier jaar lang niet meer te horen is. Er worden alleen uitzonderingen gemaakt voor grote evenementen zoals oud en nieuw.

Reden voor het besluit is een grootscheepse renovatie van de Elizabeth-toren waarin de 13,7 ton zware klok hangt, die in de volksmond ook wel Big Ben wordt genoemd. De veiligheid van de arbeiders in de toren moet worden gegarandeerd.

De wereldberoemde klok slaat al bijna 157 jaar zonder onderbreking. Alleen in 2007 en tussen 1983 en 1985 sloeg de klok niet wegens renovatie.