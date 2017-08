Deense justitie verscherpt aanklacht tegen verdachte duikbooteigenaar

De openbaar aanklager verwijt de 46-jarige uitvinder volgens persbureau Ritzau nu dood door ernstige nalatigheid. Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal acht jaar.

Eerder was in de aanklacht sprake van dood door schuld. De verzwaring wordt volgens de Deense media toegepast als bijvoorbeeld blijkt dat een automobilist een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt onder invloed van drank of drugs en niet alleen door roekeloos rijden.

De eigenaar en kapitein van de boot weigerde maandag vragen te beantwoorden van de politie over de verdwijning van de vrouw. Hij blijft voorlopig in hechtenis.

Vermissing

De 30-jarige Zweedse Kim Wall werd vorige week donderdag voor het laatst gezien. Ze was die avond aan boord van de privéonderzeeër van de gearresteerde Deen. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor ondanks de grootscheepse zoekactie die gaande is in de wateren tussen Denemarken en Zweden.

De verdachte booteigenaar beweert de journalist te hebben afgezet op een eilandje in de haven van Kopenhagen. Later die nacht zonk zijn vaartuig door een probleem met een ballasttank. Hij kon zich ternauwernood redden. De politie denkt dat de man het vaartuig met opzet naar de zeebodem heeft gestuurd.