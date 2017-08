Chinese schrijver die op eigen moorden hintte na twee decennia opgepakt

De schrijver zei tegen de politie: ''Ik heb al die tijd op u gewacht'', citeerde de krant Zesde Toon. In het boek The Guilty Secret (Engelse vertaling, red.) had de schrijver in 2010 aangekondigd een thriller met als titel De mooie schrijfster, die doodde, te willen schrijven.

Liu Yongbiao pleegde de moorden met een nu inmiddels 64-jarige vriend, die ook is aangehouden. Nieuwe methoden voor de analyse van genetisch materiaal en vingerafdrukken van de plaats delict zouden de politie op hun spoor hebben gebracht, schreef de krant.

Pension

Beide verdachten hadden in 1995 uit geldgebrek een gast in een pension beroofd en gedood. Om de misdaad te verdoezelen hadden ze ook de eigenaars van het gasthuis en hun 13-jarige kleinzoon gedood.

Liu Yongbiao publiceerde meerdere boeken. Een liefdesroman uit 2014 werd als vijftigdelige televisieserie uitgezonden.

In een brief die hij aan zijn vrouw achterliet, stond volgens de China Daily: ''Ik heb 20 jaar in angst geleefd. Ik wist dat de dag zou komen.''