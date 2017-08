Oppositieleider Kenia stapt naar hooggerechtshof om verkiezingsuitslag

Odinga zei woensdag dat de juridische stappen nog maar het begin zijn wat hij en zijn partijgenoten gaan doen uit onvrede over de verkiezingsuitslag.

De kiescommissie verklaarde vrijdag de zittende machthebber Uhuru Kenyatta tot winnaar van de presidentsverkiezing met een verschil van 1,4 miljoen stemmen. Internationale waarnemers zeiden dat de stembusgang grotendeels eerlijk was verlopen, maar Odinga betwist de resultaten en beweert dat er is gefraudeerd.

Ondertussen is er woensdag een inval gedaan door de Keniaanse politie en belastingautoriteiten bij een kantoor van een pro-democratische organisatie die kritische vragen had gesteld over de voorbereidingen van de betwiste verkiezingen van vorige week. Dit heeft de directeur van het Afrikaanse Centrum voor Open Governance (AfriCOG) gezegd.

Beschuldigingen

De inval volgt op beschuldigingen van de regering aan AfriCOG en een andere maatschappelijke organisatie, de Kenya Human Rights Commission (KHRC), van administratieve en fiscale overtredingen.

De dreiging om de organisaties te sluiten, die een leidende rol speelden bij het monitoren van de verkiezingen, is door de Verenigde Naties en internationale rechtengroepen zoals Amnesty International en Human Rights Watch veroordeeld.

De Keniaanse regering liet weten stappen tot sluiting van de kantoren van de twee organisaties met onmiddellijke ingang op te schorten. De waarnemend minister van Binnenlandse Zaken zei in een brief dat de overheid en de organisaties in gesprekken zullen proberen de problemen op te lossen.

De Keniaanse televisie liet beelden zien van de inval. Advocaat Maina Kiai vroeg waarom de belastingdienst drie vrachtauto's van de politie bij zich had.