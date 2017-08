Onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren op Curaçao

Op Curaçao zijn dinsdag zes huiszoekingen verricht in woningen, zogenoemde minimarkets en bedrijfspanden. In hetzelfde kader werden op dezelfde dag twee huiszoekingen verricht in Rotterdam, één in een minimarket en één in een bedrijfspand. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie op Curaçao om een onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren.