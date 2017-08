Trump: beide kanten schuldig aan geweld Charlottesville

Trump verdedigde ook waarom het zo lang duurde voordat de president met een reactie kwam op het geweld in Charlottesville. De Republikein wilde eerst alle informatie hebben voordat hij met een verklaring kwam.

Zaterdag viel in Charlottesville, in de staat Virginia, een dode en raakten verscheidene mensen gewond toen een extreem-rechtse blanke racist met zijn auto in reed op een groep demonstranten. De betogers protesteerden tegen een geplande bijeenkomst van extreem-rechtse groepen in het universiteitsstadje.

De rechtste groeperingen demonstreerden tegen het weghalen van een standbeeld van Robert E Lee, een generaal in de Amerikaanse burgeroorlog die tegen het noorden vocht, dat de slavernij wilde afschaffen.Trump zei dinsdag in een toespraak dat hij begrip heeft voor de rechtse betogers.

Daarnaast ging Trump dieper in op de verantwoordelijken voor het geweld in Charlottesville. En benadrukte hij dat hij neo-nazi's en andere extreem-rechtse groepen heeft veroordeeld. "Maar niet iedereen daar was een neo-nazi, niet iedereen was een witte racist."

Druk

Trump stond onder grote druk van zowel Democraten als Republikeinen omdat hij aanvankelijk weigerde de verantwoordelijken voor de onlusten met naam en toenaam te noemen.

Dat deed Trump maandag wel: ''Racisme is een kwaad. Zij die in naam daarvan geweld veroorzaken, zijn criminelen en schurken, inclusief Ku Klux Klan, neonazi's, blanke racisten en andere haatzaaiende groeperingen die onverenigbaar zijn met waar wij als Amerikanen waarde aan hechten'', zei de president.

Trump voegde daaraan toe dat de bestuurder van de auto een schande is voor zichzelf en voor zijn land. De president zou de persconferentie waarin hij extreem rechts aanwijst als schuldige voor het geweld, hebben gehouden op raad van zijn adviseurs.

Links

Dinsdag voegde hij daaraan toe dat er ook gekeken moet worden naar het linkse kamp. "Wat te denken van de 'alt-left'?", vroeg Trump zich hardop af tijdens een persconferentie. Volgens een analist van de BBC toonde deze persbijeenkomst aan wat Trump daadwerkelijk vindt van de onlusten in Charlottesville.

"Jullie hebben het telkens over de 'alt-right'", zei Trump tegen verslaggevers. "Maar wat denken jullie van de 'alt-left'? Hebben zij geen enkele aandeel in het geweld? Zij lokten het geweld ook uit door 'alt-right' aan te vallen met knuppels in hun handen."

In de Trump Tower zou Trump een toespraak houden over economische kwesties, maar het ging vrijwel uitsluitend over het geweld van afgelopen zaterdag.