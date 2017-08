27 doden na zelfmoordaanslag in Nigeria

Twee andere zelfmoordterroristen bliezen zich op bij de toegangspoort van een vluchtelingenkamp. Behalve de daders kwam niemand om. Wel zijn er veel gewonden te betreuren, zei een hulpverlener. Bij de drie ontploffingen zijn in totaal 83 mensen gewond geraakt, meldt persbureau Reuters.

Konudga ligt niet ver van de stad Maiduguri, in het noordoosten van Nigeria. In de streek is de islamitische terreurorganisatie Boko Haram actief. Die is berucht wegens het rekruteren en ontvoeren van vaak jonge meisje, die na te zijn gehersenspoeld worden ingezet voor de jihad.

In het eerste kwartaal van 2017 werden 27 kinderen, vaak meisjes, 'ingezet' bij zelfmoordaanslagen. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en al bijna evenveel als in heel 2016.