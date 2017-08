Dodental door overstromingen in Zuid-Azië loopt op tot tweehonderd

In Nepal is het dodental opgelopen tot 115. Daar vielen vooral doden door overstromingen en aardverschuivingen die ontstonden als gevolg van de regenval. In het land worden nog steeds 38 mensen vermist en veel mensen zitten vast in hun huizen, die zijn ondergelopen.

"Die mensen hebben niets te eten. De bewoners die voor het water gevlucht zijn, hebben soms niet eens kleding", vertelt een woordvoerder van de Nepalese overheid. Hoeveel Nepalezen voor het water op de vlucht zijn geslagen, is niet bekend.

Bangladesh

Als gevolg van het noodweer hebben 500.000 mensen in het noorden van Bangladesh ook hun huizen verlaten. Zij worden opgevangen in kampen. In de overstromingen die het gebied hebben getroffen, zijn zeker 39 mensen omgekomen.

De overheid van Bangladesh vreest dat de wateroverlast verder toe zal nemen, omdat er ook in de rivieren in India veel water staat door de moesson. Dat water zal zich stroomafwaarts gaan verplaatsen en zo in het drukbevolkte noorden van Bangladesh terechtkomen.

India

In India zijn miljoenen mensen al op de vlucht geslagen voor het noodweer. Veel bewoners per helikopter uit hun huizen gehaald.

De natuurramp treft vooral de noordelijk gelegen provincie Bihar, waar 56 mensen zijn omgekomen. In de deelstaat Assam, in het noordoosten van India, zijn nog eens vijftien mensen omgekomen.

Het Indiase instituut voor metereologie voorspelt meer regen voor woensdag.

Regenseizoen

Het regenseizoen in Zuid-Azië begint in juni. Het fenomeen is cruciaal voor de landbouw in Nepal, India en Bangladesh, maar de watersnood zorgt jaarlijks ook voor veel slachtoffers en schade.