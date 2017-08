Helft telefooncellen verdwijnt uit Brits straatbeeld

Hoewel de Britse telefooncellen gezamenlijk nog steeds zo'n 33.000 telefoongesprekken per dag verwerken, wordt ruim een derde van de cellen maandelijks slechts één keer of helemaal niet gebruikt om een telefoontje te plegen. Bovendien is ruim de helft van de telefoonhokjes verliesgevend, zo meldt eigenaar BT tegenover de BBC.

Het besluit van BT is ingegeven door het feit dat onderhoud aan de cabines te duur en te lastig blijkt. Per jaar is het bedrijf hier zes miljoen pond (omgerekend zeven miljoen euro) aan kwijt. Ook is de relevantie van de betaaltelefoon de laatste jaren sterk gedaald door de opkomst van mobiele telefoons. Het gebruik van de telefooncel is de laatste tien jaar met maar liefst 90 procent afgenomen, aldus het telecombedrijf.

BT heeft laten weten dat op plekken waar binnen een afstand van vierhonderd meter geen vaste telefoon voor handen is, de cabines sowieso blijven staan.

Icoon

Veel telefooncabines in het Verenigd Koninkrijk hebben de beroemde rode vormgeving. In het hele land staan nog zevenduizend iconische exemplaren, waarvan er tweeduizend zijn aangemerkt als cultureel erfgoed. De rode telefooncel werd in 1935 ontworpen ter gelegenheid van het zilveren jubileum van koning George V van Engeland.