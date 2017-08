Vrouw Mugabe na beschuldiging van mishandeling terug in Zimbabwe

Eerder op de dag beweerde de Zuid-Afrikaanse politieminister Fikile Mbalula nog dat de first lady van Zimbabwe zich wel op het bureau had gemeld en binnenkort voor de rechter zou verschijnen. Er was aangifte tegen haar gedaan voor mishandeling.

Zuid-Afrikaanse media meldden dat Grace Mugabe afgelopen zondagavond een vrouw verwondingen aan het hoofd heeft toegebracht in een hotel in de wijk Sandton in Johannesburg. Volgens de BBC is het slachtoffer het 20-jarig model Gabriella Engels, die vertelde dat ze die avond op bezoek was bij de zoons van de Mugabes, Robert jr. en Chatunga. Engels plaatste foto's van de verwondingen op social media.

Teruggereisd

De politie nam de klacht serieus maar zag geen reden Grace Mugabe, de tweede vrouw en mogelijk opvolger van de 93-jarige president, aan te houden omdat ze zou hebben aangegeven te willen meewerken aan het onderzoek.

Dinsdagavond bleek dat de presidentsvrouw, ondanks de aanklacht, zichzelf niet heeft aangegeven bij het politiebureau. ''Ja, ze is terug. We weten niet waar die beschuldigingen van mishandeling vandaan komen'', zei een Zimbabwaanse overheidsfunctionaris, die anoniem wilden blijven, dinsdagavond.

Het is nog niet duidelijk waarvoor de 52-jarige Mugabe in Zuid-Afrika was. Sommige bronnen zeggen dat zij daar was voor een medische behandeling aan haar enkel. Volgens een Zimbambaanse inlichtingenbron was Mugabe op zakenreis.

Gewelddadig

Het is niet de eerste keer dat Grace Mugabe in het nieuws is om haar gewelddadige gedrag. In 2009 beschuldigde een Britse fotograaf haar ervan hem te hebben mishandeld buiten een hotel in Hongkong.

Volgens de fotograaf sloeg Mugabe hem meerdere keren in het gezicht, nadat haar beveiligers hadden geprobeerd zijn camera af te pakken.