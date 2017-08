Zuid-Korea stopt productie eieren na vondst fipronil bij pluimveebedrijf

Het gaat om een bedrijf met tachtigduizend kippen dat goed is voor zo'n 25.000 eieren per dag, meldt persbureau Yonhap. Het is niet bekend in hoeveel eieren fipronil is aangetroffen.

De Zuid-Koreaanse minister van Landbouw verbiedt pluimveebedrijven in het land voorlopig om eieren te produceren. De bedrijven mogen na inspectie pas weer open. De drie grootste supermarktketens in het land zijn inmiddels gestopt met de verkoop van eieren.

Het besluit van Zuid-Korea volgt na de eiercrisis in Europa, waar in vele eieren fipronil was gevonden. Het eten van besmette eieren in grote hoeveelheden kan gevaren opleveren voor de gezondheid.