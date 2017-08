Iraakse leger bombardeert IS-bolwerk Tal Afar

Dat heeft een woordvoerder van het Iraakse ministerie van Defensie dinsdag laten weten.

De Iraakse autoriteiten hadden al aangekondigd dat Tal Afar, gelegen in het noorden van Irak op zo'n tachtig kilometer ten westen van Mosul, het volgende doel is in de oorlog tegen IS, dat in 2014 de macht greep in delen van Irak en Syrië. Tal Afar, een stad die voorheen tweehonderdduizend inwoners had, werd in de zomer van 2014 veroverd.

Het zelfverkondigde kalifaat van Islamitische Staat leed vorige maand een grote nederlaag toen Iraakse troepen met hulp van de VS het IS-bolwerk Mosul na een belegering van negen maanden terugveroverden.

Syrië

Ook in Syrië verliest IS de laatste tijd snel terrein. Eerder deze maand heroverde het Syrisch regeringsleger de stad al-Sukhna op de terroristische groepering, en ook in de provincie Hama is vooruitgang geboekt. Militaire operaties zijn nu vooral gericht op het innemen van de stad Raqqa, dat geldt als bolwerk en de officieuze hoofdstad van IS.