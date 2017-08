Zoektocht naar zeshonderd vermisten na modderstroom Sierra Leone

Reddingwerkers zijn in een race tegen de klok verwikkeld om nog slachtoffers te redden. Het gebied is nog steeds zeer kwetsbaar, meldt het Rode Kruis. "Er is nog steeds gevaar voor omwonenden." De hulporganisatie moedigt nog aanwezige bewoners aan, het gebied te verlaten.

De hulpverlening komt traag op gang. Lokale bewoners proberen volgens de BBC met hun blote handen te zoeken naar lichamen. Het getroffen gebied is vanwege de modder moeilijk bereikbaar en reddingswerkers hebben gebrek aan geschikt materieel.

Volgens hulporganisaties hebben de overlevenden naast onderdak ook dringend eten en drinken nodig. Het Rode Kruis vreest dat er ziektes als cholera en tyfus uitbreken.

Dodental

De vice-president Victor Foh heeft gewaarschuwd dat het dodental nog veel verder kan oplopen. Er wordt gevreesd voor de levens van nog honderden vermisten.

Er zijn inmiddels 270 lichamen geborgen, meldt de burgemeester van Freetown. Volgens de Sierra Leone Telegraph zijn meer dan honderd van de dodelijke slachtoffers kinderen.

Dakloos

Autoriteiten vrezen bovendien dat meer dan drieduizend mensen dakloos zijn geworden, toen de modderstroom maandagochtend honderden huizen wegvaagde in het bergstadje Regent. Veel mensen lagen nog te slapen toen de modderstroom de plaats nabij hoofdstad Freetown bereikte.

Overstromingen zijn niet ongebruikelijk in Sierra Leone. Het komt vaker voor dat instabiele huizen worden weggevaagd na periodes van hevige regen. In 2015 raakten duizenden mensen in de omgeving van hoofdstad Freetown dakloos na moessonregens.