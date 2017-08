Bosbranden nabij Athene houden aan

Brandweerlieden wisten dinsdag te voorkomen dat de bosbranden enkele dorpjes bereikten.

Met de hulp van drie blusvliegtuigen en vier helikopters hoopt de Griekse brandweer de strijd tegen de verwoestende branden ten noordoosten van Athene te winnen, zegt gouverneur Petros Filippou op de Griekse televisie. Meer dan vijfhonderd brandweerlieden zijn ingezet.

Door de bosbranden in het toeristische gebied moesten duizenden mensen hun woning verlaten. Zij werden maandag via luidsprekers, televisie en radio opgeroepen onmiddellijk te vertrekken. Door de vuurzee zijn tientallen huizen verwoest.

De effecten van de branden worden ook gevoeld door inwoners van de hoofdstad. In Athene, dat op ongeveer 30 kilometer van de vuurlinie ligt, kwam de ''as uit de hemel", aldus ooggetuigen.

Zorgen

De autoriteiten maken zich zorgen over de wind die de brandhaarden weer kan aanwakkeren. De brandweer vecht nu tegen honderden kleinere branden die woeden in de heuvels en in dichtbeboste gebieden in de regio's Kálamos, Kapandriti en Varnavas.

In de afgelopen 24 uur braken in het hele land 55 bosbranden uit. Het risico van bosbranden, met name in Midden- en Zuid-Griekenland zal hoog blijven, waarschuwen de autoriteiten. Hotels worden echter niet bedreigd.

Onder controle is de situatie in het westen van de Peloponnesos in de buurt van de stad van Amaliada en op het eiland Zakynthos, zei de brandweer.