Venezuela plant militaire oefening in reactie op VS

Maduro reageerde daarmee op de dreiging vanuit de Verenigde Staten. President Donald Trump gaf eerder aan dat hij militair ingrijpen in Venezuela niet langer uitsluit.

"Ik heb opdracht gegeven de voorbereidingen voor een nationale militaire oefening te starten", zei de Venezolaanse president in een toespraak in Caracas. De oefening wordt gehouden op 26 en 27 augustus, meldt AFP.

Pence

De Amerikaanse vice-president Mike Pence haalde maandag in Colombia tijdens zijn bezoek aan Zuid-Amerika hard uit naar Venezuela. Hij noemde het land "een mislukte staat die daardoor een bedreiging vormt voor de Verenigde Staten. Maar we zullen voorkomen dat Venezuela afglijdt naar een dictatuur. We zullen alle economische en diplomatieke macht uit de kast halen om de democratie in het land te herstellen".

Pence, die deze week een aantal Zuid-Amerikaanse landen bezoekt liet zondag nog weten "dat de Verenigde Staten vertrouwen hebben in een vredige oplossing voor de situatie in Venezuela."

Oliereserves

Eerder deze week sprak Trump al harde woorden over de crisis in Venezuela. Hij zei onder andere dat "Amerikaans militair ingrijpen in het land tot de mogelijkheden behoort."

De uitlatingen van de VS sterken Venezuela in de gedachte dat Washington uit is op controle over de Venezolaanse oliereserves, de grootste ter wereld.